Adfinis beruft neuen COO und baut Geschäftsleitung um

In der Geschäftsleitung von Adfinis kommt es zu Umbesetzungen. Wie der Open-Source-Spezialist mitteilt, verlässt der bisherige Chief Operating Officer (COO) Thomas Köchli per 31. Januar 2026 nach 20 Jahren das Unternehmen, "um sich neuen Möglichkeiten zu widmen". Er tritt auch aus dem Verwaltungsrat aus. Sein Nachfolger als COO wird Fabrizio Maggiore.

Maggiore ist seit November 2021 für Adfinis tätig und übernahm damals die Funktion des Head of Operations. Er rückt laut Mitteilung per sofort zum COO auf, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Adfinis-Gründer und Chief Strategy & Growth Officer Michael Moser bedankt sich beim abtretenden COO: "Thomas war zwei Jahrzehnte lang eine treibende Kraft hinter Adfinis. Seine Führung, Entschlossenheit und Integrität haben nicht nur unseren Erfolg geprägt, sondern auch die Kultur, die uns definiert. Während wir international weiter wachsen, markiert sein Abschied ein Ende und zugleich einen Neuanfang." Köchli war zwischenzeitlich auch CEO des Unternehmens, bevor er 2017 den COO-Posten übernahm und ab 2021 zusätzlich die neu geschaffene CISO-Rolle.

Der Verwaltungsrat von Adfinis hat zudem Patrik Graf zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt, ebenfalls mit Wirkung per 1. November. Die Beförderung des aktuellen Head of Finance in die Geschäftsleitung unterstütze "die strategischen Ziele von Adfinis für ein koordiniertes, nachhaltiges internationales Wachstum und unterstreicht das Engagement für die Förderung interner Talente", so die Mitteilung.