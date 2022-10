Adfinis ernennt einen CTO

Der auf Open-Source-Lösungen spezialisierte Schweizer IT-Dienstleister Adfinis hat die neue Stelle eines Chief Technology Officers geschaffen, wie das Unternehmen mitteilt. Übernommen wurde sie per 1.Oktober von Michael Hofer, der damit auch Mitglied des Management-Teams wird.

Hofer wurde von Adfinis aus den eigenen Rängen rekrutiert. Nach seiner IT-Lehre bei der Post kam er schon im August 2014 als Linux-Systemingenieur zu Adfinis. 2017 wurde er Head of Services und in den letzten 4 Jahren war er Head of Engineering.

Bisher war der Adfinis-CEO Nicolas Christener in Personalunion auch Cheftechnologe. Nun will er sich offenbar vermehrt mit der Business-Seite befassen. Laut der Mitteilung von Adfinis will er sich auf andere strategische Bereiche konzentrieren und gemeinsam mit dem kürzlich ernannten Chief Strategy & Growth Officer Michael Moser "internationale Wachstumsthemen" angehen.

Adfinis hat Niederlassungen in Bern, Basel, Zürich und Lausanne und ist international bereits mit Standorten in Holland und Australien vertreten.