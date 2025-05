Adieu Skype

Nach dem heutigen 5. Mai 2025 funktioniert Skype nicht mehr. Microsoft hat im Februar angekündigt , dass der Betrieb eingestellt wird. "Skype-Benutzer haben die Möglichkeit, zu Microsoft Teams Free zu wechseln, das viele der gleichen Kernfunktionen und mehr bietet", schreibt Microsoft in einem Blogbeitrag. Melde man sich mit seinen Skype-Login-Daten bei Teams an, würden Kontakte und Chats automatisch übertragen.

Skype wurde 2003 von dem schwedischen Unternehmer Niklas Zennström und dem dänischen Unternehmer Janus Friis gegründet und machte die Internettelefonie populär. In seiner Blütezeit zählte der Dienst hunderte Millionen Nutzer weltweit.

Im Jahr 2011 kaufte Microsoft Skype für 8,5 Milliarden Dollar und integrierte es in sein Ökosystem, beispielsweise in die Bürosoftware Office. Trotz dieser Integration konnte Microsoft Skype nicht dauerhaft als führenden Kommunikationsdienst etablieren. Die Einführung von Microsoft Teams im Jahr 2017 eröffnete nicht nur konzernintern eine Konkurrenz, sondern markierte den Beginn des Niedergangs von Skype. Der Service verlor insbesondere auch während der Corona-Pandemie Marktanteile an Konkurrenten wie Zoom.