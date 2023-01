ADN Group steigert Jahresumsatz auf 700 Millionen Euro

Im vergangenen Jahr hat die ADN Group zum ersten Mal einen Umsatz von über 700 Millionen Euro erzielt. Dies ist eine Steigerung von rund 100 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, teilt der IT-Distributor mit. In Zukunft wolle man im Markt weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen und Partnern aufzeigen, "welche Möglichkeiten es für ihre Entwicklung gibt", so ADN-Geschäftsführer Hermann Ramacher.

"Wir sind auf einem Wachstumspfad unterwegs, den ich so am Anfang des Jahres 2022 nicht geahnt hätte", sagt Friedrich Frieling, Chef des ADN-Tochterunternehmens BCD-Sintrag. "Die Entwicklung ist aussergewöhnlich. In turbulenten Zeiten mit Krisen und Inflation hat sich die ADN Group hervorragend geschlagen und die Digitalisierung in der DACH-Region weiter vorangebracht."

Friedrich Frieling, Chef des ADN-Unternehmens BCD-Sintrag. Foto: zVg

Die ADN Group ist in der Schweiz, Deutschland und Österreich aktiv. Das Unternehmen bietet IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC (Unified Communications & Collaboration) und Modern Workplace. Ausserdem gibt es in der ADN Tech Cloud Academy Trainings, um Teilnehmende auf Herstellerzertifizierungen vorzubereiten und ihnen das technische sowie vertriebliche Know-how zu vermitteln.

Letztes Jahr gewann der Disti die Auszeichnung "Distributor of the Year" des Softwareunternehmens Citrix und Bitdefender zeichnete ADN als "Value Added Distributor DACH" aus.