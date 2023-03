AEW Energie holt sich erstmals einen CDO

Am 1. Juli 2023 übernimmt Christoph Kuen die Stelle als Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei AEW Energie. Es handelt sich um eine neu geschaffene Rolle. Das Aargauer Energieunternehmen will mit dem neuen Bereich Digitalisierung seine Position als Dienstleister stärken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Kuen arbeitete in verschiedenen Funktionen bei Siemens in Österreich und Mexiko, bevor er vor über 10 Jahren zu ABB Schweiz wechselte. Sein beruflicher Werdegang führte ihn anschliessend zur BBC Group, wo er zuletzt Chief Technology and Innovation Officer war und gleichzeitig das BBC Innovation Center Zürich aufbaute und leitete.

Christoph Kuen

Die Digitalisierung sei ein wichtiger Bestandteil der Gesamtstrategie des Unternehmens, die digitale Entwicklung solle konsequent vorangetrieben werden, so AEW Energie. Ende letzten Jahres teilte das Unternehmen mit, sich an den Firmen Virtual Global Trading ("Energie-as-a-Service") und Azowo ("Mobility-as-a-Service") zu beteiligen. "Diese Partnerschaften unterstützen die AEW in ihrer Strategie, als integrierte Lösungsanbieterin am Markt auftreten zu können", erklärte CEO Marc Ritter.

Als logische Folge davon werde die Geschäftsleitung um den Geschäftsbereich Digitalisierung erweitert. Mit Christoph Kuen habe man einen ausgewiesenen Fachmann gewonnen, der die strategischen Schwerpunkte im Bereich der Digitalisierung gezielt weiterentwickeln und verfolgen werde, heisst es weiter.

Um dem Thema Digitalisierung den notwendigen Fokus zu geben, hat AEW Energie auch seinen Verwaltungsrat vergangenes Jahr mit der Digitalisierungs-Expertin Isabelle Flückiger ergänzt. Flückiger war ab den 00er-Jahren rund 12 Jahre bei PwC und bis 2020 bei Accenture tätig. Die promovierte Mathematikerin amtet derzeit unter anderem als Dozentin an der ETH Zürich im Bereich Data Analytics sowie Expertin für die Förderagentur Innosuisse, wie ihr Linkedin-Profil zeigt.