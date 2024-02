Alexandre Gachet ist neuer Switch-Präsident

Seit dem 1. Januar 2024 wird der Stiftungsrat von Switch von Alexandre Gachet, dem Verwaltungsdirektor der Universität Freiburg geleitet. Gachet wurde vom Stiftungsrat als Nachfolger von Peter Kofmel gewählt, der in den Ruhestand tritt.

In einem von Switch publizierten Interview erklärt Gachet, dass er Switch schon seit fast 30 Jahren kennt. Seine Erinnerungen an die ersten Jahre sind schon beinahe nostalgisch: "Mein erster Kontakt mit Switch geht auf das Jahr 1994 zurück, als die Stiftung gerade mal sieben Jahre alt war. Ich begann gerade mein Studium der Informatik, Mathematik und später der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Freiburg. Switch war dieses fast magische Gebilde, das die Universitätsgemeinschaft mit einer hervorragenden Internetverbindung ausstattete, was damals keine Selbstverständlichkeit war."

Gachet hat 1999 ebenfalls in Freiburg eine Doktorarbeit zum Thema "Verteilte Systeme zur Entscheidungsunterstützung" geschrieben. Nach Aufenthalten in den USA und Beschäftigungen in verschiedenen Branchen wurde er 2012 CIO der Uni Freiburg. Seit 2021 ist er Verwaltungsdirektor. 2015 wurde er Mitglied des Stiftungsrats von Switch und 2018 wurde er in den Ausschuss des Stiftungsrats gewählt.