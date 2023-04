Alibaba stellt eigene Chatbot-KI vor

Der chinesische Onlinehändler und Cloud-Provider Alibaba hat sein generatives KI-Modell präsentiert. Das Sprachmodell namens Tongyi Qianwen ähnelt dem Chatbot ChatGPT und soll in alle Geschäfte des Unternehmens eingeführt werden.

Das Large Language Model (LLM) werde zunächst in die Arbeitsplatz-Messaging-App integriert. Anschliessend führe Alibaba die KI auch in den Sprachassistenten Tmall Genie ein, berichtet die Nachrichtenagentur 'Reuters' . So soll der neue KI-Chatbot bei diversen Aufgaben unterstützen, etwa beim Umwandeln von Meeting-Gesprächen in schriftliche Notizen oder beim Schreiben von E-Mails und geschäftlichen Anfragen.