Alibaba will sein Cloud-Business komplett abspalten

Alibaba möchte offenbar Nägel mit Köpfen machen: Der chinesische Techkonzern will das Cloud-Geschäft komplett in eine eigene Gesellschaft auslagern. Die Cloud hat 2022 rund 11,6 Milliarden Dollar zum Umsatz von Alibaba beigetragen, das entspricht 8% des Gesamtumsatzes. Dies zeigen die letzten Geschäftszahlen, die eben veröffentlicht wurden, die Erwartungen der Analysten aber enttäuschten.

Die Aufteilung von Alibaba in 6 Unternehmen unter einer Holdinggesellschaft hatte CEO Daniel Zhang schon im März angekündigt . Damals teilte der Konzern noch mit, Zhang werde künftig die Geschicke der Holding wie auch der Cloud-Gesellschaft leiten. Man restrukturiere den Techkonzern, um flexibler zu werden und die Entscheidungswege zu verkürzen, hiess es in einem Rundschreiben an Mitarbeitende.

Nun schreibt 'Bloomberg', dass das Cloud-Geschäft vollständig ausgegliedert werden soll. Zhang hatte dies kürzlich selbst angegeben: Die 6 Firmen sollen demnach nicht nur selbständig an die Börse gehen, es steht auch in Aussicht, dass Alibaba die Kontrolle über das Cloud-Business vollständig abgibt.

Chinas Techprimus hat in den letzten Jahren Milliarden in die Cloud investiert , über Jahre war die Sparte ein Treiber und Vorzeigesegment von Alibaba. Wie bei Amazon ist die Cloud-Sparte wichtig für die rasche Skalierbarkeit von Onlineshops während den grossen Einkaufsspitzen, etwa am chinesischen "Singles' Day". Dann werden hunderttausende von Transaktionen in der Sekunde abgewickelt, da sind die Cloud-Ressourcen essenziell.