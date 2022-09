Alinto übernimmt Waadtländer Mail-Spezialisten Fastnet

Die Alinto Group übernimmt die 1995 gegründete Firma Fastnet mit Sitz in Saint-Sulpice (VD). Damit integriert die französische Gruppe auch die von Fastnet entwickelte Antispam-Lösung Mailcleaner in ihr Angebot, heisst es in einer Mitteilung. Als Anbieter eines Open-Source-Mailservers (SOGomail) werde Alinto mit dem Produkt Mailcleaner auch eine vollständige Open-Source-Mail-Suite für Unternehmen bereitstellen können.

Alinto ist auf Lösungen und Dienstleistungen rund um E-Mail fokussiert und hat 2016 in der Schweiz bereits die auf E-Mail-Filterung spezialisierte Apexis aus Winterthur und deren Produkt Cleanmail übernommen. Mittlerweile betreibe Alinto hierzulande 4 Rechenzentren im Wallis, in der Waadt, in Neuenburg sowie Zürich und verfüge über "ein multidisziplinäres und mehrsprachiges Team".

Mit dem Zukauf von Fastnet wolle man "die Präsenz in der Schweiz dank der neuen Niederlassung in der Romandie konsolidieren und ein breiteres Spektrum an Unternehmensgrössen abdecken", heisst es weiter. Olivier Bourgeois, Gründer und Geschäftsführer von Fastnet, werde zum CTO der Alinto Group ernannt.