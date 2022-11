All for One Group ernennt gleich zwei CEOs

Der Consulting- und IT-Anbieter All for One hat bekannt gegeben, dass Lars Landwehrkamp, Michael Zitz und Stefan Land das Unternehmen auch in den nächsten Jahren führen werden. Ab dem 1. November sollen jedoch Lars Landwehrkamp und Michael Zitz eine Doppelspitze in der Leitung bilden, teilt der SAP-Spezialist mit Hauptsitz im deutschen Filderstadt in einem Communiqué mit. Damit soll insbesondere die Nachfolge von Landwehrkamp gesichert werden, der nach dem Geschäftsjahr 2023/24 in Pension gehen wird.

"Mit der Ernennung von Lars Landwehrkamp und Michael Zitz zu Co-CEOs und Sprecher des Vorstands läuten wir den Stabwechsel hinsichtlich des zukünftigen CEO-Postens schon jetzt ein", sagte Josef Blazicek, Aufsichtsratsvorsitzender der Gruppe. Nach seinem geplanten Ausscheiden soll der jetzige CEO dem Unternehmen aber weiterhin als Berater zur Seite stehen. Mit Ralf Linha und Carsten Lange werden zudem die Positionen Chief Regional Delivery Officer (CRDO) und Chief Sales Officer (CSO) in gruppenweiter Verantwortung neu besetzt.

All For One, das auch einen Standort in St. Gallen unterhält, unterstützt verschiedene Unternehmen aus dem europäischen Raum mit Beratungsdienstleitungen für digitale Transformationen. Dabei beschäftigt das Unternehmen rund 2700 Mitarbeitende. Die Gruppe verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 3.000 Kunden und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz in Höhe von 373 Millionen Euro.