All for One legt Schweizer Töchter zusammen

Per 1. Oktober 2021 hatte die deutsche All for One Group den Badener SAP-Partner ASC Group übernommen . Der deutsche SAP-Spezialist war schon vorher Besitzer des St-Galler SAP-Dienstleisters Process Partner und liess die beiden Schweizer Töchter vorerst unabhängig voneinander und unter dem eigenen Namen weiteroperieren.

Nun, genau ein Jahr später, ändert sich dies. Per 1. Oktober 2022, so kündigt das Unternehmen an, werden ASC und Process Partner fusioniert. Das zusammengeschlossene Unternehmen erhält danach den Namen All for One Switzerland.

Das neue SAP-Consulting-Unternehmen wird rund 100 Mitarbeitende und Standorte in Baden, St-Gallen und Gottlieben haben.

Die Geschäftsleitung setzt sich aus 5 Mitgliedern zusammen. CEO wird Michael Rothmund, der jetzige CEO von Process Partner. Ebenfalls von Process Partner kommen Stefan Renggli als CFO und José Luis Rey als Head of Intelligent ERP. Von ASC kommen Daniel Bräker als Head of Data & Business Analytics und Denis Buben als Head of Strategy & Transformation hinzu.

André Suter, der mehr als 23 Jahre lang CEO von ASC war, verlässt das Unternehmen per Ende Jahr, wie uns Process Partner auf Anfrage erklärte.