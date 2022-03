Alltron und Dätwyler IT Infra wollen enger zusammenarbeiten

Alltron und Dätwyler IT Infra gehen eine strategische Partnerschaft ein. Dies haben die beiden Unternehmen mitgeteilt. Sie soll es beiden Unternehmen ermöglichen, Datacenter-Gesamtlösungen anzubieten. Alltron bringe Komponenten wie Server, Storage und Endgeräte in den Bund ein, Dätwyler sorge für die IT-Infrastruktur vom Rack, über die Stromversorgung und Kühlung bis zur Überwachung und physischen Sicherung.

"Unsere Handelspartner profitieren von unserem vereinten Know-how und unsere Endkunden von massgeschneiderten Gesamtlösungen", lässt sich Alltron-CEO Andrej Golob in der Mitteilung zitieren. Profitieren sollen auch kleinere bis mittlere Partner wie Value Added Reseller. Diese sollen befähigt werden, selber ein Managed-Service-Provider-Geschäftsmodell anzunehmen und zu Betreibern von Rechenzentren zu werden, so das Versprechen in der Mitteilung.