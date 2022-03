Alphabet lagert Quantenforschung teilweise in unabhängige Firma aus

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat seinen 2016 gegründeten Forschungsbereich Sandbox in ein eigenständiges Unternehmen namens Sandbox AQ ausgelagert. Wie aus einer Pressemitteilung von Sandbox anlässlich seiner offiziellen Betriebsaufnahme hervorgeht, haben sich unter anderem der Alphabet-CEO und Verwaltungsratspräsident Eric Schmidt, Breyer Capital , die First Light Capital Group, Guggenheim Investments und Parkway Venture Capital finanziell engagiert. Schmidt ist nun auch der erste Verwaltungsratspräsident von Sandbox AQ.

Das Kernteam von Sandbox AQ besteht aus 55 Ingenieuren und Wissenschaftlern, die bisher für Alphabet gearbeitet haben. Mit dem Geld, das die Investoren eingeschossen haben, soll nun unter anderem die Belegschaft des in Palo Alto stationierten neuen Unternehmens ausgebaut werden.

Das Geschäftsmodell des neuen Unternehmens, schreibt Sandbox AQ in seiner Mitteilung, bestehe daraus, konkrete, schon heute nützliche Lösungen basierend auf Quantentechnologie und Künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Diese Lösungen werden im SaaS-Modell angeboten. Schon zum Start habe man auch bereits bestehende Kunden, darunter Vodafone Business, Softbank Mobile und das Mt. Sinai Health System. Ausserdem habe man auch Geschäftsbeziehungen zu weiteren Global-1000-Unternehmen, darunter Wix.

Sandbox sieht seine Geschäftschancen vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Healthcare und Cybersecurity sowie in weiteren Bereichen, in denen viel Computerleistung benötigt wird.