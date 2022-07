Also schliesst Ramiris-Übernahme in Ungarn ab

Die im Dezember 2021 angekündigte Übernahme des ungarischen IT-Anbieters Ramiris durch Also ist vollzogen. Die zuständigen Behörden haben den Kauf genehmigt, teilt der Distributor mit. Das Unternehmen werde mit sofortiger Wirkung unter dem Namen Also Ramiris operieren.

Die ungarische Firma hatte gemäss eigenen Angaben 2020 einen Nettoumsatz von umgerechnet 120 Millionen Franken erzielt.

Die Kooperation laufe bereits, beide Firmen würden in denselben Büros arbeiten, heisst es weiter in der Mitteilung. Also habe sich in Ungarn etabliert und baue sein dortiges Angebot nun weiter aus.

Ramiris gehöre zu den "Top-3-IT-Anbietern" in Ungarn, lässt sich Also-CEO Gustavo Möller-Hergt zitieren. "Durch die technologische Expertise und den Fokus auf KMU-Kunden ergänzen wir uns hervorragend. Also hat ein umfangreiches Portfolio an Vendors, Technologien und Dienstleistungen, Ramiris einen sehr grossen Kundenstamm."