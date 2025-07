Also steigert Umsatz im ersten Halbjahr deutlich

Der IT-Distributor Also hat seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 deutlich gesteigert. Wie das Innerschweizer Unternehmen mitteilt, stieg der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 38,5% auf 5,93 Milliarden Euro. Die Übernahme des britischen Wettbewerbers Westcoast vor einem Jahr trug einen Teil zur positiven Entwicklung bei.

Das Wachstum zog sich Also zufolge durch alle Unternehmensbereiche: Der Umsatz der Sparte Supply verdoppelte sich auf 4,16 Milliarden Euro. Der Bereich Solutions legte um 16% auf 1,56 Milliarden zu, Services wuchs um 25,7% auf 199,7 Millionen. Das Anfang Jahr in den USA gestartete Cloud-Geschäft konnte die Zahl der Unique User um 34% steigern und einen Umsatz von 846 Millionen Euro erwirtschaften.

Beim Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) legte Also nach eigenen Angaben um 34% auf rund 126 Millionen Euro zu. In der Summe seien akquisitionsbedingte Einmalkosten von rund 6 Millionen Euro enthalten. Den Reingewinn beziffert Also mit 43 Millionen Euro, was einem Plus von 2% entspreche.

Für das Gesamtjahr gibt sich der Distributor zuversichtlich, die gesteckten Ziele erreichen zu können. Also rechnet mit einem Ebitda zwischen 285 und 325 Millionen Euro sowie einer Kapitalrendite von über 17%.