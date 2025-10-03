Also verkleinert Konzernleitung

3. Oktober 2025
Also-CEO Wolfgang Krainz.

Das Gremium wird von acht auf vier Mitglieder reduziert. Damit will der Distributor Abläufe optimieren.

Eineinhalb Jahre, nachdem Also die Konzernleitung von drei auf acht Personen aufgestockt hatte, wird diese wieder verkleinert. Wie der Distributor mitteilt, nehmen künftig noch vier Mitglieder Einsitz.
Das Gremium besteht ab sofort aus CEO Wolfgang Krainz, der die Position seit Mai 2024 innehat und weiterhin das Management-Team leitet. Daneben wird er sich um die Weiterführung der strategischen Frameworks kümmern und das in Deutschland eingeführte Vertriebsmonitoring, das in allen Regionen eingebracht werden soll.
Andreas Kuhn leitet als CFO weiterhin den Finanzbereich. Thomas Meyerhans soll als COO das laut Mitteilung "bereits bewährte Effizienzsteigerungs-Programm" insbesondere in den Bereichen HR und Logistik auch durch verstärkten KI-Einsatz vorantreiben. Jan Bogdanovich schliesslich wird sich neu als CTO auf den Ausbau der weiteren digitalen Plattformen in Bereichen wie KI, Cybersecurity, IoT und Gaming fokussieren.
Der bisherige CTO Ingo Adolphs scheidet aus der Konzernleitung aus und übernimmt den Posten des CIO. Jorge Gállego und Espen Zachariassen sind ebenfalls nicht mehr Mitglieder. Sie behalten ihre Aufgaben als regionale Geschäftsführer Süd/West respektive Nord/Ost, erklärte das Unternehmen gegenüber 'AWP'. Tom Brunner hingegen verlasse das Unternehmen nach zehn Jahren in gegenseitigem Einvernehmen ganz. Er war bis dahin Geschäftsführer Consumer Business.
Durch diese Anpassungen würden Abläufe optimiert und Entscheidungen beschleunigt, schreibt Also. Damit werde gewährleistet, dass die Konzernleitung die Corporate Steuerung effizient wahrnehme und die Landesgesellschaften schneller und flexibler auf Markt- und Kundenbedürfnisse reagieren könnten.

