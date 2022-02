Also will ABB-Manager in den Verwaltungsrat holen

Zur Generalversammlung der Also Holding am 18. März wird den Aktionären Thomas Fürer als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Laut einer Mitteilung soll der ABB-Manager Nachfolger des IT-Experten Rudolf Marty werden, der dem Gremium seit 1993 angehört und sich altersbedingt nun nicht mehr zur Wahl stellt.

Nach Marty, der als IT-Experte charakterisiert wird, dessen Technologie-Kompetenz wichtige Impulse gegeben habe, wird mit Fürer nun "ein ausgewiesener M&A- und Steuerexperte sowie Wirtschaftsprüfungs-Spezialist" für die Neubesetzung vorgeschlagen. Er steht seit 21 Jahren im Dienst von ABB, wo er seit inzwischen mehr als 13 Jahren als Group Head of Tax amtet und unter anderem dem Group Investment Committee vorsteht, wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist. Zuvor hatte Fürer in einer ähnlichen Position fast 9 Jahre als Head of International Tax Central Switzerland für EY gearbeitet.