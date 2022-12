Amagno ernennt Vertriebsleiter für die Schweiz

Seit einigen Jahren ist der deutsche ECM-Anbieter Amagno zusammen mit dem Vertriebspartner Isaac in der Schweiz aktiv. Bislang amtete hierzulande Michael Tobler als Verkaufsberater, der sich eine private Auszeit gönnen wolle, teilt das Unternehmen mit. Per Anfang 2023 werde Jan-Hauke Reents die Verantwortung für den Amagno-Vertrieb bei Isaac übernehmen.

"Mein Vorgänger Michael Tobler hat für Amagno den Start in der Schweiz äusserst engagiert lanciert und konnte spannende, zufriedene Referenzkunden aus verschiedensten Branchen begleiten", so Reents in der Mitteilung. Diesen Weg wolle er weitergehen.

Der neue Vertriebsverantwortliche komme ursprünglich aus dem Finanzbereich und bringe IT-Know-how mit, heisst es. Laut der Mitteilung gehört er zu einem der ersten Amagno-Mitarbeitenden. In den vergangenen Jahren habe er Sales Manager massgeblich zum Erfolg des Unternehemns beigetragen, schreibt der Anbieter.

Amagno wurde 2012 gegründet und beschäftigt derzeit 40 Mitarbeitende. Bei Isaac Schweiz handelt es sich um die Generalvertretung für den deutschen Anbieter.