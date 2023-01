Amazon streicht 80% mehr Stellen als ursprünglich geplant

Amazon entlässt gemäss 'Wall Street Journal' mehr als 18'000 Mitarbeitende – 80% als ursprünglich geplant. Erst im November berichtete die 'New York Times' unter Berufung auf Insider, dass der in Seattle ansässige Konzern tausende Jobs abbauen werde. Damals war jedoch noch von 10'000 Stellen die Rede.

Es würde sich dabei Stand heute um die grösste Entlassungswelle seit der Gründung von Amazon im Jahr 1994 handeln. Der Personalabbau von rund 18'000 Mitarbeitenden mache rund 1,2% der 1,5 Millionen weltweiten Beschäftigten aus.

"Amazon hat in der Vergangenheit ungewisse und unsichere Wirtschaftslagen durchgestanden und wird dies auch weiterhin tun", erklärte Amazon-Chef Andy Jassy nun in einem Blogbeitrag in Bezug auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Branche. Die meisten Kürzungen werde man in Einzelhandels- und Rekrutierungsbereichen vornehmen. Zuvor hatte es bereits unter anderem die Devices- und Services-Gruppe getroffen, die für Alexa und den Echo-Lautsprecher zuständig ist.

Laut Jassy wollte das Führungsteam direkt mit den betroffenen Personen sprechen. Da ein Teamkollege die Information jedoch extern weitergegeben hätte, sei dies nicht mehr möglich. Man beabsichtige, ab dem 18. Januar die gekündigten Mitarbeitenden zu benachrichtigen.

Tech-Branche schwächelt

Grafik: Layoffs.fyi

Im Jahr 2022 hätten 153'160 Angestellte ihren Arbeitsplatz in US-Tech-Unternehmen verloren, berichtet zudem Layoffs.fyi, eine Informations-Website über Entlassungen in verschiedenen Branchen. Das sind zehnmal mehr als noch im Vorjahr.

