Amt für Betrieb Nationalstrassen bleibt Microsoft treu

25. August 2025 um 08:33
image
Foto: AfBN

Die Behörde ist unzufrieden mit ihrer aktuellen ERP-Lösung. Trotzdem soll an Microsoft als Lieferant festgehalten werden. Die Migration übernimmt Bossinfo.

Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) nutzt seit mehreren Jahren als ERP-System Microsoft Navision. Jedoch moniert das Amt, die aktuelle Unterstützung der Geschäfte sei nur "bedingt befriedigend". Die Implementierung der Software weise Mängel auf und es bestehe ein "bedeutendes Potenzial" für eine effizientere Geschäftsabwicklung.
