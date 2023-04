An der ETH ist eine neue Programmier-Sprache entstanden

Eine an der ETH Zürich entwickelte neue Programmiersprache soll den Umgang mit grossen Sprachmodellen vereinfachen. Die KI-Sprachbots haben zwar den Vorteil, dass die Nutzenden keine Programmierkenntnisse benötigen, aber der Umgang mit ihnen kann manchmal ineffizient sein. Denn nicht immer verstehen ChatGPT und Co. auf Anhieb, was ein Nutzer will. Dieser muss weitere Fragen stellen, bis die gewünschte Antwort kommt.

Bei einfachen Anfragen reiche es aus, ChatGPT mit natürlicher Sprache zu bedienen. Doch bei komplexen Anfragen sei der Prozess ineffizient, schreibt die ETH. Die neu entwickelte Programmiersprache LMQL (Language Model Query Language) soll das Problem lösen. LMQL sei eine neue Form der Interaktion zwischen Computer und Mensch und erlaube es, die Interaktion mit grossen Sprachmodellen besser zu kontrollieren und zu erweitern.

Die Interaktion mit grossen Sprachmodellen wird durch LMQL kostengünstiger und zuverlässiger. Illustration: SRI Lab / ETH Zürich

Mit LMQL könnten beispielsweise Sicherheitseinschränkungen formuliert werden, um unerwünschte Verhaltensweisen zu vermeiden. Auch könne man KI-Modelle daran hindern, gewisse Argumentationsprozesse zu durchlaufen. "Mit LMQL kann man das Sprachmodell so einschränken, dass es sich strikt in einem vorgegebenen Rahmen bewegt", ergänzt Luca Beurer-​Kellner, der an der Entwicklung der neuen Programmiersprache am Departement für Informatik mitgearbeitet hat.

Quellcode ist Open Source

Viele Unternehmen würden ihre Sprachmodelle hinter verschlossenen Türen entwickeln, schreibt die ETH. Dadurch werden die Modelle intransparent. Um dem entgegenzuwirken, müsse die Wissenschaft Open-​Source-Tools wie LMQL entwickeln, die transparent und adaptierbar seien. Der Quellcode von LMQL ist gemäss der ETH-Mitteilung offen und frei verfügbar, eine Testversion gibt es online.

LMQL sei vom syntaktischen Aufbau her eine deklarative, SQL-​ähnliche Sprache, die weniger Fachkenntnisse erfordere, heisst es weiter. Mit wenigen Code-Zeilen liessen sich fortgeschrittene, mehrteilige Abfragen formulieren. Versiertere Software Developer könnten LMQL als Baustein verwenden, um damit ihre eigenen Programme für die Interaktion mit grossen Sprachmodellen zu schreiben.