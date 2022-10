Erst im August teilte die Berner Fachhochschule mit, die Kompetenzen im Bereich Medizininformatik auszubauen . Nun kündigt auch die ZHAW einen neuen Bachelorstudiengang in dieser Fachrichtung an.

Die Digitalisierung ist im Gesundheitswesen immer wichtiger geworden. Spitäler erhoffen sich effizientere Prozesse und tiefere Kosten, und nicht nur im Kontext des E-Patientendossiers stellen sich Fragen rund um den Datenschutz. Damit steigt auch die Nachfrage nach Fachleuten, die an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik tätig sind.

Um auf dieses Bedürfnis zu reagieren, lanciert die ZHAW per Herbst 2023 das neue Bachelorstudium. Angebote in diesem Bereich seien bislang rar, schreibt die Hochschule. "Wer Medizininformatik studiert, lernt die Sprache beider Seiten, der Medizin und der Technik, zu verstehen und zu sprechen", so Thomas Järmann, Leiter Lehre an der ZHAW School of Engineering. Das Studium soll Kompetenzen in den Bereichen Informatik, IT- und Datenmanagement sowie Medizintechnik vermitteln. Ein Fokus liege auf Systemen und Anwendungen im Gesundheits- und Spitalwesen.

Das Studium richte sich einerseits an Personen, die eine technische Lehre und Berufsmaturität absolviert haben. Andererseits sind gemäss der ZHAW auch Personen mit einer beruflichen Grundausbildung in einem gesundheitlich-sozialen oder kaufmännischen Beruf gefragt.