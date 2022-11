Andreas Amsler hat bei Open Government Data Zürich gekündigt

Nach knapp 5 Jahren hat Andreas Amsler seine Stelle beim statistischen Amt des Kantons Zürich gekündigt. Damit gibt er seine Aufgabe bei Open Government Data des Kantons auf. Am 31. Oktober 2022 war sein letzter Arbeitstag.

"Mein Job ist erledigt", sagt Amsler am Telefon zu inside-it.ch auf die Frage nach dem Grund für den Entscheid. Er sei ein Typ, der gerne Dinge aufbaut. Das Team komme jetzt auch ohne ihn zurecht. Die Kompetenzen seien auf viele Schultern verteilt worden. "Es war eine extrem coole Zeit", blickt Amsler zurück. In keinem Job habe er so viel gestalten können, wie in diesem.

Nach einer Zeit mit weniger Erwerbsarbeit, die bis Februar oder März dauern soll, will Amsler wieder als Mitarbeiter ins Berufsleben einsteigen. "Am liebsten bei einer Behörde." Er wolle auf Gemeinde-, Kantons- oder Bundesebene helfen, "Menschen zusammenzubringen, die eigentlich schon zusammenarbeiten müssten".