Andrej Massaro wird Country Manager Schweiz bei Lancom

Der deutsche Netzwerk­infra­struktur- und Security-Ausrüster Lancom hat Andrej Massaro zum neuen Country Manager für die Schweiz ernannt. Der 56-Jährige werde künftig eng mit Philipp Reichstein zusammenarbeiten, der die Position vor ihm besetzt hatte und sich in Zukunft als Senior Channel Manager auf das Schweizer Partnergeschäft konzentrieren soll, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Mit Andrej Massaro habe man einen Vertriebsprofi engagiert, der in der Schweizer IT- und Security-Branche exzellent vernetzt sei und über eine tiefe Marktkenntnis verfüge, schreibt das Unternehmen. Während seiner 30-jährigen IT-Karriere war er unter anderem 13 Jahre als Länderchef für Astaro und Sophos tätig. Zuletzt war Massaro im April 2022 als Head of Sales und Leiter der Schweizer Niederlassung zu zum deutschen IT-Dienstleister Essendi IT gestossen.