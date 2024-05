Anthropic bringt Claude in die Schweiz

Der Chatbot Claude des amerikanischen KI-Startups Anthropic ist neu auch in der Schweiz verfügbar. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, können Nutzerinnen und Nutzer den Chatbot in der gesamten Europäischen Union sowie in einer Handvoll weiterer europäischer Länder wie der Schweiz und Island einsetzen. Dafür müssen sie entweder auf die Web-Version zugreifen oder eine App für iOS herunterladen.