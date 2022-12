Antonin Guez wird neuer Chef von BKW Building Solutions. Der Gebäudetechnik-Experte wird ab dem 1. Januar 2023 den IT- und Automationsbereich des Unternehmens leiten. Der ehemalige CEO von Engie Schweiz wird Mitglied der erweiterten Konzernleitung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Suche nach einem neuen CEO ging zügig voran. Guez' Vorgänger Mathias Prüssing wolle sich beruflich neu orientieren und verlasse das Unternehmen, hiess es erst vor knapp einem Monat. Sein Bereich bei BKW war zuletzt stark gewachsen, insbesondere mit der Übernahme von UMB.

Der neue Chef Antonin Guez ist diplomierter Ingenieur mit einem Master in Electrical and Computer Engineering und einem MBA in Business Administration. Der 43-Jährige arbeitete unter anderem 4 Jahre bei Lafarge in Frankreich und 6 Jahre bei Schneider Electric in Deutschland in Führungspositionen. Ab 2017 war der französische Staatsbürger bei Engie Schweiz – heute Equans Services – tätig, zunächst als Leiter des Geschäftsfeldes Building Services und seit April 2019 als CEO.