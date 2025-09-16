Anwendergruppe will SAP bremsen

Der ERP-Anbieter SAP hat für seine Kunden seit Anfang Jahr unter anderem eine Business Suite veröffentlicht. Der Suite-Ansatz ist nicht neu, in der neuen Version verspricht SAP jedoch Integration über die verschiedenen Geschäftsanwendungen hinweg. Dies war lange Jahre einer der Hauptkritikpunkte der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG).

Anlässlich ihres Jahreskongresses lobt die DSAG nun auch den Ansatz von SAP, mit der neuen Business Suite ein ganzheitliches Zielbild für zukünftige IT-Architekturen in der Cloud vorzugeben. Jedoch mahnt die Anwendergruppe auch, dass die Reise in die neue SAP-Cloud-Welt für viele Unternehmen noch mit SAP ECC respektive der "alten" Business Suite verknüpft sei. "Damit die Cloud-Transformation gelingt, braucht es eine harmonisierte und konsistente Architektur, einheitliche Betriebsmodelle, klare Migrationspfade sowie transparente Lizenz- und Rabattmodelle, die sich nach oben und unten skalieren lassen", sagt der DSAG-Vorstandsvorsitzende Jens Hungershausen laut einer Mitteilung.

Für die Anwendergruppe stehe SAP in der Verantwortung mit dem Versprechen von mehr Agilität, kontinuierlicher Innovation sowie von einem schnell spürbaren Mehrwert und geringerer Transformationskosten. "Aber damit die Kunden diesen Weg auch wirklich gehen, muss klarer werden, warum sich der Umstieg in die 'neue' SAP-Welt lohnt", so Hungershausen.

SAPs Tempo "nicht realistisch"

Für jeden zweiten SAP-Kunden im deutschsprachigen Raum besteht die Realität noch aus SAP ECC. Hier fliesst aktuell das meiste Geld hin, ergab der Investitionsreport der DSAG von Anfang Jahr. Jedoch investierten die Unternehmen vermehrt auch in Cloud-Lösungen, hiess es damals. Aus Sicht DSAG sei das von SAP bei der Cloud-Migration angeschlagene Tempo jedoch nicht für alle Unternehmen realistisch. Deshalb mache sich die Anwendergruppe für Handlungsspielräume zum Beispiel bei der Gestaltung individueller Cloud-Roadmaps stark.

Von SAP erwarte die DSAG ein offenes und standardisiertes Betriebsmodell, das sowohl die Public als auch die Private Cloud umfasst. Dies würde den Unternehmen helfen, hybride Szenarien effizient zu betreiben und Investitionsrisiken zu minimieren, so Hungershausen.

Die Forderung nach hybriden, wenn nicht sogar On-Premises-Lösungen stellt die DSAG auch für KI-Anwendungen. Diese verortet SAP derzeit hauptsächlich in der Public Cloud. Für die Anwendergruppe in diesem Zusammenhang ebenso wichtig sei die Transparenz darüber, wo KI in SAP-Lösungen eingesetzt wird und auf welchen Daten sie basiert. Ferner müsse klar kommuniziert werden, wie KI in den bestehenden SAP-Landschaften genutzt werden kann und welche Kosten dabei anfallen.