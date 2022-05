APA bringt zweite IT-Tochter in die Schweiz

Die österreichische APA-Gruppe hat zwei Tochtergesellschaften in der Schweiz gegründet. Nach dem Anbieter von E-Government- und CMS-Lösungen Gentics folgt Swiss Digital Media Services. Mit letzterem wolle das mediennahe Digitalportfolio auch in der Schweiz anbieten, schreibt die APA-Gruppe in einer Mitteilung.

Die Gründung der beiden Schweizer Tochtergesellschaften sei Teil der Digitalstrategie 2021-2023, heisst es in der Mitteilung weiter. Neben der Internationalisierung gehören demnach die Betreuung der Bestandskunden sowie die Neukundenakquise zu den Zielen.

Swiss Digital Media Services (SDMS) werde als Tochter von APA-IT sämtliche Beratungs- und IT-Dienstleistungen der APA-IT anbieten. Im Fokus stehen gemäss der Mitteilung die Bereiche Digital Publishing, Software-Entwicklung, Analytics und Cloud-Lösungen.

Geleitet werde SDMS von Martin Schevaracz, Director International Market Development & Sales der APA-Gruppe, gemeinsam mit Gerald Innerwinkler, Geschäftsführer von APA-IT. Schevaracz werde zudem Geschäftsführer von Gentics Schweiz, deren Leitung er sich mit Philipp Dörre, Geschäftsführer Gentics Software in Wien, teile.

Mit einer 30-prozentigen Beteiligung an der Agentur 'Keystone-SDA' ist die österreichische Presseagentur APA bereits seit 2018 in der Schweiz vertreten. Damit verbunden seien IT-Kooperationen sowie der Betrieb eines Rechenzentrums in Zürich, so das Unternehmen.

Swiss Digital Media Services und Gentics Software werden die Präsenz der APA in enger Zusammenarbeit mit 'Keystone-SDA' in der Schweizer Hauptstadt weiter verstärken. APA-CEO Clemens Pig bezeichnet den Expansionsschritt in den Schweizer Medien- und IT-Markt als "bedeutenden weiteren Milestone für die Internationalisierung der APA-Gruppe und als Zukunftsmodell für Nachrichtenagenturen im Technologie-getriebenen Medienwandel".