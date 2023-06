APG holt mit Dominik Franke neuen CTIO

Zum 1. September 2023 ergänzt Dominik Franke die Unternehmensleitung beim Werbevermarkter APG. Er wird Chief Information & Technology Officer (CTIO) beim Unternehmen. Die Stelle wird neu geschaffen.

Franke ist promovierter Informatiker und stösst von V-Zug dazu, wo er zuletzt während 4 Jahren Head of Digital Products and Services war. Zuvor war er mehrere Jahre bei Tchibo als Head of IT tätig.

In seiner neuen Rolle übernehme Franke bei APG die Führung der Bereiche IT und digitale Produktentwicklung, heisst es vom Unternehmen. Mit ihm wolle man der zunehmenden Bedeutung von IT, Data und Adtech Rechnung tragen. Bisher wurde die IT vom CFO Beat Hermann verantwortet, der diese zum Stellenantritt an Franke abgibt. Der Rekrutierungsprozess für die Nachfolge von Beat Hermann sei weiterhin im Gange, so APG.