API-Kunden können ChatGPT mit eigenen Daten trainieren

Ab sofort können API-Kunden von ChatGPT das KI-Tool mit eigenen Daten trainieren. Das Sprachmodell übernehme so auch die Ausdrucksweise von Unternehmen, was dabei helfe, Nischenaufgaben und -terminologie zu lösen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Funktion lässt sich aktuell nur mit CPT 3.5 Turbo nutzen, soll aber im Laufe des Jahres auch für GPT 4.0 eingeführt werden und mehr Flexibilität sowie Kontrolle über die Textgenerierung bieten. Laut OpenAI konnten etwa nach Angaben von Testern die Prompts um 90% verschlankt werden. Weitere Tests zeigten, dass die neue Version von GPT-3.5 Turbo bei bestimmten engen Aufgaben mit den grundlegenden GPT-4-Level-Funktionen mitgehalten oder diese sogar übertroffen hat.

Durch die Feinabstimmung mit eigenen Trainingsdaten folge das Modell den Anweisungen besser, indem es Ausgaben prägnanter gestaltet. Das Tool formatiere ausserdem neu die Antworten konsistent – das sei zum Beispiel entscheidend für Codevervollständigung.