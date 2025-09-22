Appenzell Innerrhoden will Informatik aufstocken

22. September 2025 um 12:38
Abo
image
Foto: Claudio Biesele / Unsplash

Damit die Verwaltung von Appenzell Innerrhoden ihre Digitalisierungsziele weiterverfolgen kann, sind zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen notwendig.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden will seine E-Government-Strategie um neue Vorhaben für die Jahre 2025 bis 2027 erweitern. Wie die Verwaltung mitteilt, entlaste die Digitalisierung zwar einzelne Ämter und Fachstellen, sie erhöhe aber gleichzeitig den Aufwand für das Amt für Informatik.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

OIZ beschafft Huawei-Storage

Der chinesische Hersteller soll die Speichersysteme des IT-Dienstleisters der Stadt Zürich modernisieren.

publiziert am 22.9.2025
image

KI-Startup Veezoo sammelt 6 Millionen ein

Das ETH-Spin-off will mit dem eingeworbenen Geld seine KI-Plattform weiterentwickeln und plant die Expansion nach Europa und in die Vereinigten Staaten.

publiziert am 22.9.2025
image

Schweizweit erster Master in Digital Government

Die Berner Fachhochschule lanciert im Herbst 2026 einen Master-Studiengang für digitale Verwaltung. Das Teilzeitstudium richtet sich an Behördenmitarbeitende und Quereinsteiger.

publiziert am 22.9.2025
imageAbo

Zürcher Gemeinderat pocht auf Open Source

Das Parlament unterstützt einen Vorstoss mit der Forderung, den Quellcode von Software der Stadt Zürich offenzulegen.

publiziert am 19.9.2025