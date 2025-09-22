Appenzell Innerrhoden will Informatik aufstocken

Abo
OIZ beschafft Huawei-Storage
Der chinesische Hersteller soll die Speichersysteme des IT-Dienstleisters der Stadt Zürich modernisieren.
