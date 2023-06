Apple: Entwickler verdienen 1,1 Billionen Dollar im App-Store

Das App-Store-Ökosystem hat im vergangenen Jahr 1,1 Billionen US-Dollar an Verkäufen und Umsätzen für Entwicklerinnen und Entwickler ermöglicht, teilt Apple mit. Diese Summe ergebe sich aus einer unabhängigen Studie von Ökonomen der Analysis Group.

Laut Studie (PDF) haben sich die Umsätze und Verkäufe zwischen 2021 und 2022 um 29% erhöht. Vor allem hätten auch kleine Entwicklerinnen und Entwickler Erfolg: Sie haben das Wachstum der grösseren Developer übertroffen und ihre Einnahmen in diesem Zeitraum um 71% gesteigert. In den USA sei die Summe seit 2019 um 80% gewachsen, in Europa "überdurchschnittlich stark" um 116%.