Apple re-publiziert Notfall-Patch

Apple hat ein Notfall-Sicherheitsupdate (RSR) für eine Zero-Day-Schwachstelle publiziert – besser gesagt, erneut publiziert. Die erste Version hatte der Konzern nach wenigen Stunden zurückgezogen, da sie Probleme mit bestimmten Webseiten verursachte

"Apple ist sich eines Problems bewusst, bei dem die jüngsten RSR die korrekte Anzeige einiger Websites verhindern könnten", so Apple am Dienstag. Nun steht die korrigierte Version zum Download bereit. Diese läuft unter der Versionsnummer "macOS 13.4.1 (c)", "iOS 16.5.1 (c)" und "iPadOS 16.5.1 (c)". Für Anwender ist es nicht relevant, ob sie zuvor den fehlerhaften Patch installiert haben oder nicht.

Das Update schliesst eine Lücke (CVE 2023-37450) in der von Apple entwickelten Browser-Engine Webkit. Sie ermöglicht es Angreifern, beliebigen Code auf Zielgeräten auszuführen. Ein Opfer muss lediglich dazu verleitet werden, eine speziell gestaltete Webseite mit Safari zu öffnen.