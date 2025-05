Apple warnt vor staatlicher Spyware

In der vergangenen Woche hat Apple mehrere Personen darüber informiert, dass ihre Geräte mit einer staatlichen Spyware angegriffen wurden. Auf­ge­deckt wurde die Geschichte von Ciro Pellegrino, einem italienischen Journalisten, der für das Nachrichtenportal 'Fanpage' arbeitet. In einem Artikel (Italienisch) schreibt er, dass er darüber informiert wurde, dass sein iPhone mit Spyware infiziert wurde.

In der Nachricht hiess es auch, dass er nicht die einzige Person sei, die von diesem Vorfall betroffen sei. So soll die Meldung an Nutzerinnen und Nutzer in rund 100 Ländern verschickt worden sein. "Dieser Angriff zielt wahrscheinlich auf Sie ab, weil Sie sind, wer Sie sind oder was Sie tun", warnt Apple und nimmt als Beispiel Bezug auf die Spyware Pegasus des israelischen Anbieters NSO Group, die auch in der Schweiz eingesetzt wird.