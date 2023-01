Apple will eigene All-in-One-Chips produzieren

Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einem neuen Chip, der die Mobilfunk-, Wlan- und Bluetooth-Funktionen seiner Geräte in Zukunft steuern soll. Laut einem Bericht von ' Bloomberg ' soll das Unternehmen damit ab 2025 die eingekauften Wlan- und Bluetooth-Chips von Broadcom ersetzen. Weiter seien auch eigene Mobilfunkmodems in Entwicklung, um diejenigen von Qualcomm zu ersetzen, heisst es in dem Artikel.

Gemäss einer mit der Angelegenheit vertrauten Person sollen die neuen Chips und Modems von Apple ab Ende 2024 oder Anfang 2025 für die Produktion verwendet werden. Der iPhone-Hersteller werde wohl im Laufe von etwa 3 Jahren vollständig auf die eigenen Modelle umstellen können, wird im Bericht gemutmasst. Für Broadcom dürfte diese Ankündigung besonders bitter sein. Der Chiphersteller macht rund 20% seines Umsatzes mit Apple.

Der Konzern hatte bereits vor längerer Zeit bekanntgegeben, dass er die Kontrolle über die Entwicklung der Computerchips wieder ins eigene Haus holen will. Die Entwicklung des Mobilfunkmodems könnte letztendlich jedoch schwieriger ausfallen, als gedacht. Obwohl Apple bereits 2019 die Mehrheit von Intels Smartphone-Modem-Geschäft aufgekauft hat, glaubt Qualcomm, dass Apple frühestens im Jahr 2024 in der Lage sein wird, auf seine eigenen Modelle umzusteigen.

Wann und ob je ein solcher Mobilfunk-, Wlan- und Bluetooth-Chip in Kombination mit einem hauseigene Mobilfunkmodem in ein iPhone eingebaut werden, steht allerdings noch in den Sternen.