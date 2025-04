Apple will iPhones vermehrt in Indien fertigen

Apple will Medienberichten zufolge die iPhones für den US-Heimatmarkt künftig verstärkt in Indien statt in China zusammensetzen lassen. Die "Financial Times" schrieb sogar, Ziel sei, bis Ende 2026 alle der über 60 Millionen jährlich in den USA verkauften iPhones in Indien zu bauen.

Dafür müsse die Produktion in Indien verdoppelt werden, hiess es unter Berufung auf informierte Personen.

US-Präsident Donald Trump hatte jüngst die Zölle für Waren aus China auf insgesamt 145% hochgeschraubt. Zugleich gab es für Elektronik wie Smartphones und Notebooks eine Ausnahme vom Grossteil davon. Das Weisse Haus machte allerdings wenig später deutlich, dass dies vorläufig sei.

Daneben scheint auch unsicher, wie viel eine Verlegung der Fertigung überhaupt bringt. Für Indien hat Trump zwar nur einen Strafzoll von 26% angesetzt, aber es ist nicht ganz klar, wie die vielen Komponenten, die aus China nach Indien importiert werden müssen, für den US-Zoll berechnet werden würden.

Apple hatte bereits in den vergangenen Jahren zusätzliche Produktionskapazitäten bei Auftragsfertigern in Indien und Vietnam aufgebaut. In Indien kann inzwischen die gesamte Modellpalette zusammengebaut werden. Der Grossteil der Apple-Smartphones wird aber weiter in China gebaut, wo der Konzern über Jahrzehnte ein Netzwerk von Auftragsfertigern und Zulieferern aufgebaut hat.