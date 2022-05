Apples Machine-Learning-Chef mag nicht zurück ins Büro

Ian Goodfellow, laut Experten eine der am häufigsten zitierten Koryphäen auf dem Gebiet Machine Learning, hat seinen Job bei Apple an den Nagel gehängt. Gemäss einem Tweet von Zoë Schiffer , Redaktorin bei 'The Verge', hat er die von Apple verlangte Rückkehr der Angestellten an ihre Büro-Arbeitsplätze als Grund genannt. Sie bezieht sich dabei auf eine Notiz für die Kollegen.