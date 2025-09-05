Arbeitslosigkeit in der Informatik steigt erneut

5. September 2025 um 09:48
Abo
image
Foto: Brooke Cagle / Unsplash

Im August hat die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte schweizweit zugenommen. Auch in den grossen Kantonen zeigt sich das gleiche Bild.

Die neuen Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) für den August zeigen einen erneuten Anstieg der bei den RAV-Ämtern gemeldeten Arbeitslosen. Über alle Branchen stieg die Anzahl gegenüber Juli um 2,3% auf rund 132’000 Personen.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Zürcher Justiz bekommt neue Geschäftsverwaltung

Der Regierungsrat hat rund 117 Millionen Franken für eine Geschäftsverwaltung der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte gesprochen. Damit kann das Projekt "Helium" starten.

publiziert am 5.9.2025
image

Upgreat ernennt Simeon Roth zum CEO

Der Gründer und langjährige CEO Rinaldo Lieberherr zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Sein Nachfolger Simeon Roth kommt von Faigle.

publiziert am 5.9.2025
image

Erneuter abrupter CEO-Abgang bei Temenos

Jean-Pierre Brulard verlässt das Unternehmen per sofort. Er war nur etwas länger als ein Jahr CEO.

publiziert am 5.9.2025
imageAbo

Bundeskanzlei sucht lernfähige E-Voting-Prüfer

Die in einer Ausschreibung der Bundeskanzlei gesuchten Partner sollen sich das notwendige Wissen erst noch erarbeiten.

publiziert am 4.9.2025