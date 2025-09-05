Arbeitslosigkeit in der Informatik steigt erneut

Abo
Zürcher Justiz bekommt neue Geschäftsverwaltung
Der Regierungsrat hat rund 117 Millionen Franken für eine Geschäftsverwaltung der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte gesprochen. Damit kann das Projekt "Helium" starten.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Der Regierungsrat hat rund 117 Millionen Franken für eine Geschäftsverwaltung der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte gesprochen. Damit kann das Projekt "Helium" starten.
Der Gründer und langjährige CEO Rinaldo Lieberherr zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Sein Nachfolger Simeon Roth kommt von Faigle.
Jean-Pierre Brulard verlässt das Unternehmen per sofort. Er war nur etwas länger als ein Jahr CEO.
Die in einer Ausschreibung der Bundeskanzlei gesuchten Partner sollen sich das notwendige Wissen erst noch erarbeiten.