Armasuisse geht für 32 Millionen Franken auf Beschaffungstour

Neue SAP-Dienstleistungen im Bereich Master Data Management (MDM) sowie Beschaffungen in der Datenmigration: Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse hat im Auftrag der Schweizer Armee für satte 32 Millionen eingekauft, der Zuschlag ging an Bearingpoint in Bietergemeinschaft mit IT-Berater Novo Business Consultants.

Die Beschaffung umfasst 2 Lose: Das 1. Los die MDM-Dienstleistungen, das 2. Los die Datenmigration und Beraterleistungen. Pro Los wird ein Rahmenvertrag von 5 Jahren abgeschlossen.

Bisheriger Anbieter war Bearingpoint als Konsortialführer mit Novo Business Consultants als Bietergemeinschaft, sagt Armasuisse auf Anfrage von inside-it.ch Es handele sich dabei aber nicht exakt um die gleichen Leistungen.

Novo als wirtschaftlich vorteilhaftester Anbieter

Für die SAP-Dienstleistungen braucht Armasuisse eine Projektleitung, ein Integrationsmanagement, eine fachliche Teilprojektleitung der Migration sowie QS und ein Risikomanagement. Ausserdem soll das MDM weiterentwickelt, optimiert und automatisiert werden. Die Aufgaben in der Datenmigration umfassen unter anderem die technische Teilprojektleitung, die Lösungsarchitektur und die technische Beratung.

"Die Anbieter erfüllen alle Eignungskriterien, technische Mussanforderungen und die angebotsbezogenen Zuschlagskriterien", erläutert Armasuisse den Entscheid. "Das Angebot erreichte insgesamt die höchste Punktzahl und ist damit das wirtschaftlich vorteilhafteste.''

Die Logistikbasis der Armee habe den Auftrag und die Prozesse vom Lieferanten bis zur Truppe in mehreren Phasen informatikbasiert auszubilden. Die relevanten logistischen Daten sollen in der Schweizer Armee jederzeit zuverlässig verfügbar sein, wie Armasuisse die Beschaffung im Zuschlag erklärt.