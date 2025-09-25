Armee ist bei Digitalisierungsplattform auf Kurs

Die Schweizer Armee baut mit der Neuen Digitalisierungsplattform eine resiliente, robuste und sichere Informations- und Kommunikations-Infrastruktur auf. Wie die Gruppe Verteidigung mitteilt, sei das Kernstück der Plattform mit dem letzten von fünf Releases komplettiert worden. Der Aufbau befinde sich gemäss Zeitplan auf Kurs.

Mit dem fünften Release sei insbesondere die Automatisierung der Bereitstellung und des Betriebs der Cubes umgesetzt, so die Gruppe. Mit den Cubes lasse sich die Digitalisierungsplattform standardisiert aufbauen und betreiben. Ein Cube sei ein Mikro-Rechenzentrum, das autark oder im Verbund mit anderen Cubes eingesetzt werden könne. Diese Einheiten bestünden aus allen für den Betrieb von einsatzkritischen Anwendungen notwendigen Services.

Das Kommando Cyber plant laut Mitteilung nun, die Plattform schrittweise in Betrieb zu nehmen. Dabei unterstütze die strategische Partnerin Swisscom das Kommando personell. Am 1. Juli 2026 sei dann die Aufschaltung ab den teil- und vollgeschützten Rechenzentren vorgesehen. Im Herbst 2026 wollen das Kommando Cyber und das Kommando Operationen die Plattform testen. Diese Übung diene als Vorbereitung für den zukünftigen Einsatz.