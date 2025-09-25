Armee ist bei Digitalisierungsplattform auf Kurs

25. September 2025 um 13:17
Foto: VBS-DDPS

Bei der Entwicklung der künftigen Informatikplattform will die Schweizer Armee einen Meilenstein erreicht haben. Im nächsten Jahr sind umfangreiche Tests der Systeme geplant.

Die Schweizer Armee baut mit der Neuen Digitalisierungsplattform eine resiliente, robuste und sichere Informations- und Kommunikations-Infrastruktur auf. Wie die Gruppe Verteidigung mitteilt, sei das Kernstück der Plattform mit dem letzten von fünf Releases komplettiert worden. Der Aufbau befinde sich gemäss Zeitplan auf Kurs.
Mit dem fünften Release sei insbesondere die Automatisierung der Bereitstellung und des Betriebs der Cubes umgesetzt, so die Gruppe. Mit den Cubes lasse sich die Digitalisierungsplattform standardisiert aufbauen und betreiben. Ein Cube sei ein Mikro-Rechenzentrum, das autark oder im Verbund mit anderen Cubes eingesetzt werden könne. Diese Einheiten bestünden aus allen für den Betrieb von einsatzkritischen Anwendungen notwendigen Services.
Das Kommando Cyber plant laut Mitteilung nun, die Plattform schrittweise in Betrieb zu nehmen. Dabei unterstütze die strategische Partnerin Swisscom das Kommando personell. Am 1. Juli 2026 sei dann die Aufschaltung ab den teil- und vollgeschützten Rechenzentren vorgesehen. Im Herbst 2026 wollen das Kommando Cyber und das Kommando Operationen die Plattform testen. Diese Übung diene als Vorbereitung für den zukünftigen Einsatz.
Im halbjährlichen Rapport über die Top-Projekte der Armee hatte es im August zur Neuen Digitalisierungsplattform geheissen, man sei bei den Zielen im Plan. Dies bewahrheitet sich jetzt offenbar. Über das geplante Projektende 2028 gibt es aber keine neuen Angaben, so dass davon ausgegangen werden muss, dass wegen des weiterhin knappen Personals und der knappen Zeit eine Verschiebung droht.
image

