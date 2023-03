Armee spannt für Cyberabwehr mit Kapo St. Gallen zusammen

Erstmals in der Ostschweiz hat ein Cyberspezialist der Armee einen dreimonatigen praktischen Dienst bei der Kantonspolizei St. Gallen angetreten. Dabei soll er bei der Kapo gezielt im Bereich Cybercrime ausgebildet werden, wie das 'St. Galler Tagblatt' (Paywall) berichtet.

Das Praktikum ist Teil des 40-wöchigen Cyberlehrgangs der Armee. In St. Gallen soll der Armeeangehörige die Arbeit der Strafverfolgung kennenlernen und damit seine Fähigkeiten gezielt ergänzen. "Gleichzeitig kann die Kantonspolizei St.Gallen ihre Fachexpertise im Bereich Cybercrime zur Verfügung stellen und ihr Know-how aus dem Bereich Cyberdefense gezielt erweitern", sagte Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, dem 'Tagblatt'.

Neben den Kerngebieten Cybersecurity und -defense wird der Spezialist der Armee auch in der Kriminalanalyse und in der Lageanalyse ausgebildet. "Im Wesentlichen geht es um einen Wissenstransfer von der Cyberdefence der Armee zum Cybercrime, also der Strafverfolgung, der Polizei", so Schneider. Der Austausch mit der Armee sei insbesondere in Bereichen wie dem digitalen Schutz von kritischer Infrastruktur und bei der Nachrichtenbeschaffung wichtig.

Die Kantonspolizei St. Gallen ist das erste Ostschweizer Polizeikorps, das eine solche Praktikumsstelle eingerichtet hat. Es sei ein Pilotprojekt, zumindest für die Ostschweiz, heisst es seitens der Armee. Die Erkenntnisse des Projekts sollen später auch für andere Kantone in der Region genutzt und dadurch ein flächendeckendes Cyber-Trainingsprogramm aufgebaut werden.