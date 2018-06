Intel-CEO Krzanich stolpert über Affäre

Brian Krzanich tritt zurück.

Intel-Chef Brian Krzanich hat seinen Job wegen einer früheren Beziehung mit einer Mitarbeiterin verloren. Der 58-Jährige reichte seinen Rücktritt ein, nachdem der Chipkonzern von der Affäre erfuhr.Der bisherigen Finanzchef Robert Swan übernimmt mit sofortiger Wirkung den Chefposten und den Sitz im Verwaltungsrat, wie Intel heute mitteilt. Es sei eine Übergangslösung.Eine Untersuchung durch interne und externe Anwälte habe zwar ergeben, dass die Beziehung einvernehmlich war, Krzanich habe damit jedoch gegen den Verhaltenskodex verstossen, der für alle Manager gelte, schreibt der Chip-Hersteller.Der 58-Jährige war seit 1982 für Intel tätig,2015 wurde er zum CEO ernannt. Es ist nicht bekannt, wann die Beziehung mit der Mitarbeiterin war und wann sie endete. Krzanich ist seit 1998 verheiratet und hat zwei Kinder."Der Verwaltungsrat glaubt fest an die Strategie von Intel und wir sind zuversichtlich, dass Bob Swan das Unternehmen bei der Suche nach unserem nächsten CEO führen wird", sagte VR-Präsident Andy Bryant in einer Erklärung. Er sei massgeblich an der Entwicklung und Umsetzung von Intels Strategie beteiligt gewesen und der Verwaltungsrat sei zuversichtlich, dass das Unternehmen weiterhin funktionieren werde. "Wir schätzen Brians viele Beiträge für Intel", fügt er an. (kjo/sda)