Das World Economic Forum (WEF) hat Awards für 61 "Technologie-Pioniere" des Jahres 2018 vergeben. Ein 60-köpfiges Komitee aus Akademikern, Unternehmern, Risiko-Kapitalisten und Managern hat dabei auch drei Schweizer Startups prämiert. Zwei der drei sind "alte" Bekannte:Das EPFL-Spinoffist Anbieter eines Flottenmanagementsystems, dessen Technologie auch in den autonomen Shuttles von Sion steckt.Das Zuger Startupentwickelt die gleichnamige Lösung für das Management von digitalenAssets auf der Ethereum-Blockchain.Das Jungunternehmenaus Sion ist ein Technologie-Spinoff von Solar Impulse und fokussiert auf die Entwicklung von sauberer, sicherer und letztlich autonomer Luftfahrt.Das WEF zeichnet jedes Jahr Pioniere aus und bezieht sie in seine Aktivitäten ein, wo sie laut der Stiftung ihre Erkenntnisse und Perspektiven zur Diskussion beisteuern sollen. In der Vergangenheit gehörten etwa Airbnb, Google, Mozilla, Twitter und Wikimedia zu den Prämierten. (ts)