Xiaomi-Boss erhält rund 1,5 Milliarden Dollar Bonus

Der Verwaltungsrat des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi hat seinem CEO Lei Jun ein kleines Geschenk gemacht, wie das 'Wall Street Journal' berichtet. Im Vorfeld des gerade laufenden Börsengangs des Herstellers erhielt er ein Aktienpaket als Bonus zusätzlich zu seinem normalen Lohn. Je nachdem, wie sich der Kurs im IPO entwickelt, dürfte es zwischen 1,38 und 1,79 Milliarden Dollar wert sein.Laut dem 'Wall Street Journal' gab es schon – aber nur sehr selten – Aktienvergütungen in Form von Optionen für CEOs mit einem ähnlichenpotentiellen Wert. Diese seien aber üblicherweise an Bedingungen geknüpft. Der Bonus für Lei sei dagegen mit keinerlei Bedingungen verknüpft.Es ist auch nicht so, dass Lei Jun nicht schon bisher ein finanzielles Interesse an einer guten Entwicklung der Xiaomi-Aktien gehabt hätte. Er gehörte 2010 zu den Gründern von Xiaomi und besass auch vor dem Bonus schon ein grosses Aktienpaket. Inklusive Bonus könnte es laut 'WSJ' nun etwa 20 Milliarden Dollar wert sein. Lei kontrolliere knapp 30 Prozent der Aktien von Xiaomi. (hjm)