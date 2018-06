Basellandschaftliche Kantonalbank kriegt neuen CDO

Christoph Schär heisst der neue Chief Digital Officer und neue Geschäftsbereichsleiter IT & Services bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). Dies meldet die Bank.Schär bringe "grosse Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation, im Aufbau von agilen Netzwerk-Organisationen sowie in der Beschleunigung und Flexibilisierung der Produktentwicklung" mit, heisst es in der Mitteilung.Diese Erfahrung hat der 42jährige primär bei Swisscom gesammelt, wo er seit 2005 tätig war. Zuletzt war er laut Xing-Profil zweieinhalb Jahre langLeiter Digital Development, zuvor sei er im Customer-Relationship-Management und an der Entwicklung von Billing-Lösungen beteiligt gewesen. Weitere strategische und IT-Erfahrungen habe der neue Bank-CDO laut BLKB-Mitteilung in diversen Swisscom-übergreifenden Teams gesammelt.Schär ist von Haus aus Elektroingenieur ETH und besitzt einen Executive MBA der Universität St. Gallen. Er ist per 1. August 2018 Nachfolger von Simon Leumann, der per Ende Juli aus der Geschäftsleitung austreten werde. (mag)