Welche Skills brauchen die neuen "Cyber Security Specialists"?

Der Verband ICT-Berufsbildung ist gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung und der Armee daran , den neuen Abschluss "Cyber Security Specialist mit eidgenössischem Fachausweis" zu erarbeiten. Aktuell gehe es darum herauszufinden, welche Kompetenzen diese Security-Spezialisten mitbringen müssen, wie der Verband in einem Newsletter schreibt.Zu diesem Zweck führt ICT-Berufsbildung eine Online-Umfrage durch, an der man sich noch bis zum 23. Juli beteiligen kann . Die Umfrage richtet sich an Personen aus dem Cyber-Security-Umfeld und dauert rund 15 Minuten.Der neue Abschluss positioniert sich bezüglich Anspruchsniveau zwischeneiner Berufslehre und einem Abschluss auf Hochschulniveau, wie einem eidgenössischen Diplom oder einem Master-Abschluss. Es sollen Cyber-Fachkräften ausgebildet werden, die über praktische Fähigkeiten verfügen: Insbesondere sollen sie die notwendigen technischen Massnahmen durchführen können, die es für die Bewältigung von Cyber-Risiken benötigt.In der Umfrage geht es darum, welche Skills in verschiedenen Kompetenzbereichen vertieft oder nicht nötig sind – von Privacy über Web-, Cloud- und Netzwerksicherheit bis hin zu Kryptographie. Nach den nötigen Kompetenzen im regulatorischen Bereich, Stichwort DSGVO, wird ebenso gefragt wie nach der Wichtigkeit von Know-how in Bereichen wie Risikoanalyse und -Management oder Social Security. (kjo)