ETHZ baut Angebot in Data Science mit einem DAS aus

Die ETH Zürich lanciert ein Diploma of Advanced Studies (DAS) in Data Science, so die Hochschule in einer Mitteilung. Im interdisziplinären Programm würden alle für die Verwaltung, Analyse und Nutzung grosser und komplexer Datenmengen relevanten Technologien beleuchtet. Diese reichen von Hardware und Elektronik, über Cluster und Netzwerke bis hin zu Big-Data-Systemen, maschinellem Lernen sowie Algorithmen und Statistik.Da das Potential von Data Science die Welt nachhaltig verändern werde, würde das Programm auch politische, soziale, rechtliche, ethische und Datenschutz-relevante Aspekte beinhalten, so die ETHZ.Neben Lerneinheiten aus dem Masterstudium Data Science, den die ETH im Herbstsemester 2017 gestartet hat , wird ein sogenanntes Capstone-Projektdurchgeführt: Ein individuelles Forschungsprojekt, in dem die Studierenden in der Regel von Forschenden aus dem Swiss Data Science Center betreut werden. In diesem Center bündeln die ETH Zürich und die EPFL seit letztem Jahr ihre Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften Für den Abschluss des DAS braucht man 35 bis 45 ECTS-Punkte, die in einer Einführungsveranstaltung, Vorlesungen sowie einem Abschlussprojekt erworben werden müssen. Die ETHZ rechnet mit einem Gesamtarbeitsaufwand von etwas über 1000 Stunden und verlangt 12'000 Franken für das Programm.Der berufsbegleitende Lehrgang richtet sich an Hochschulabsolventen mit Hintergrund in Informatik, Elektroingenieurswissenschaften, Mathematik oder einem verwandten Gebiet. (ts)