Einige Neuerungen des neuen Wlan-Standards WPA3

Nach mehr als zehn Jahren mit WPA2 ist es nun soweit: Die selbsternannte, zuständige Wi-Fi Alliance hat die Standards für WPA3 publiziert Zu den Neuerungen gehört unter anderem eine andere Verschlüsselung, die Forward Secrecy unterstützt und auf einem so genannten Diffie-Hellman-Verfahren basiert. Dieses wird von 'Golem' ausführlich erläutert Mit WPA3 Enterprise soll man gerade zentrale Wlan-Netzwerke mit sensitiven Informationen mit 192-Bit-Verschlüsselung besser schützen können.Der Vergangenheit angehören soll auch, dass Hacker bei WPA2 einen Offline-Wörterbuchangriff auf schwache Passwörter durchführen können. Zumindest werden solche Angriffe stark erschwert.Neu ist "Wi-Fi Certified Easy Connect": Dieses soll das sichere Onboarden insbesondere von IoT-Devicesverbessern. Es soll so sicher sein wie das Scannen eines QR-Codes, so die Spezifikationen . Das ist aber nicht bloss eine Metapher, das Programm soll mit gedruckten oder digitalen QR-Codes und ohne Passwörter funktionieren.Für die IoT-Industrie interessant zu wissen: Laut der Wi-Fi Alliance wird Wi-Fi Easy Connect verfügbar sein auch für herkömmliche WPA2-Devices und nicht nur für WPA3-fähige.Damit kann ein neuer Verschlüsselungsstandard für drahtlose Netze etabliert werden, stehen doch hinter der Wi-Fi Alliance die relevanten Namen wie Cisco, Aruba, Intel oder Qualcomm.Wie gelungen ist der Wurf? Der Securityforscher Mathy Vanhoef, einer der Entdecker der aufsehenerregenden WPA2-Lücke KRACK hat sich WPA3 angeschaut und erste Erkenntnisse publiziert Erste Geräte mit dem neuen Standard darf man allerdings laut diversen Medien erst 2019 erwarten. Bis WPA2 tatsächlich Geschichte ist, dürften mehrere Jahre ins Land ziehen. (mag)