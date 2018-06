Facebook schiesst seine Adler ab

Facebook hat in einem Blogpost das Ende seines vor vier Jahren gestarteten Projekts "Aquila" bekannt gegeben. Um Menschen in entlegenen Gebieten mit Breitband-Internetanschlüssen versorgen zu können, wollte Facebook in der Stratosphäre fliegende, riesige Drohnen als Internetknoten benützen. Den Plan, solche Drohnen selbst zu entwickeln und zu bauen, hat Facebook nun eingestampft. Auch die Fabrik in den USA, in denen die Drohnen gebaut wurden, wird geschlossen. Das Projekt, Internetanschluss über eine "high altitude platform station" (HAPS) zu bieten, wolle man aber nicht aufgeben und zusammenmit Partnern wie Boeing weitertreiben.Die Aquila-Drohnen waren solargetrieben, hatten vier Propellermotoren und eine Spannweite von 42 Metern, mehr als die meisten Passagierfluzeuge. Sie sollten autonom in rund 27 Kilometern Höhe ihre Kreise zeihen und über Funkwellen im Millimeterbereich mit Bodenstationen kommunizieren.Laut dem Blogpost wurden zwei erfolgreiche Testflüge mit den Aquila-Drohnen absolviert . Gemäss 'The Register' gab es beim Jungfernflug allerdings einen Crash , als die Drohne zur Landung ansetzte. (hjm)