Apple stellt Beta-Version von iOS 12 zum Download bereit

Apple stellt das neue Smartphone-Betriebssystem iOS 12 als Public-Beta-Version zum Download zur Verfügung. Wer die neuste iOS-Version testen will, muss sich für das Beta-Software-Programm registrieren und über eine AppleID verfügen. iOS 12 unterstützt alle iOS-Geräte, auf denen auch iOS 11 läuft.Eine neue Funktion von iOS 12 ist die Art, wie iPhones und iPads System-Updates verarbeiten. Eine Option werde es erlauben, dass die Geräte System-Updates automatisch herunterladen und installieren, schreibt 'PC Tipp'. Damit könnte sich die jeweils neuste Version des mobilen Betriebssystems künftig noch schneller als ohnehin schon verbreiten.Neuerungen gibt es auch im Bereich Augmented Reality. Wie der Konzern bereits ankündigte , wird eine neue Generation von Apples AR-PlattformARKit erscheinen. Ausserdem verspricht Apple, dass das OS schneller laufe, auch auf alten Geräten. Für Siri werden Entwicklern neue Tools zur Verfügung gestellt.Ein paar kleinere Updates betreffen die Art und Weise, wie User ihre Geräte verwenden. Dazu gehört die neue Funktion Screen Time, mit der Anwender sehen können, wie viel Zeit sie am Gerät respektive mit bestimmten Apps verbringen. iPhone-Besitzer erhalten eine wöchentliche Zusammenfassung und Eltern können App-Limits bei ihren Kindern einrichten. Verbesserungen gebe es auch für den Nicht-Stören-Modus. Dieser könne nun so eingestellt werden, dass er nach einem gewissen Zeitraum wieder deaktiviert wird. Auch die Benachrichtigungen werden geändert. Neu sind diese gruppiert und können mit einem Shortcut auf lautlos geschaltet oder deaktiviert werden. (kjo)